Jazz-Tage Langenthal – Barbara Dennerlein bringt selbst die Kirchenorgel zum Swingen Mit einem «Orgeltornado» aus München in der Kirche Geissberg wurden die 31. Jazz-Tage in Langenthal abgeschlossen. Brigitte Meier

Barbara Dennerlein spielt an der frisch renovierten Kirchenorgel der Kirche Geissberg. Bild: Marcel Bieri

Getaucht in violettes Licht, musiziert Barbara Dennerlein an der grossen Pfeifenorgel und der Hammondorgel B3 in der renovierten Kirche Geissberg. Die international erfolgreiche Jazzorganistin setzt an diesem aussergewöhnlichen Konzertereignis musikalische Glanzlichter. Aussergewöhnlich ist auch die Kooperation der reformierten Kirchengemeinde mit den Langenthaler Jazz-Tagen.

Initiiert von Ehrenmitglied Bruno Frangi und Kirchgemeinderat Richard Bobst, der bei seiner Begrüssung hervorhob: «Ziel bei der Renovation der Kirche war, Anlässe zu ermöglichen, die über rein kirchliche Nutzungen hinausgehen.» Dank der mobilen Bestuhlung blicken die Besucher zu der Empore und können die Organistin mittels Videoübertragung auf der Leinwand bewundern.