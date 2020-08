Sechs Fälle – «Bar 48» in Biel muss wegen Corona-Fällen schliessen Nach positiven Fällen in Zusammenhang mit der Bieler Bar kann diese frühestens wieder öffnen, nachdem Schutzkonzept und Gästeregulierung überprüft wurden.

Wegen neuen Corona-Fällen im Zusammenhang mit der «Bar 48» in Biel ist das Lokal auf kantonsärztliche Anordnung hin geschlossen worden. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die «Bar 48» in Biel ist am Samstag auf kantonsärztliche Anordnung hin geschlossen werden. Dies, weil innerhalb einer Woche sechs positiv getestete Corona-Fälle in Zusammenhang mit der Bar aufgetreten sind. Dies teilte der Kanton Bern am Sonntag mit.

Nun werde das Regierungsstatthalteramt die Umsetzung des Schutzkonzeptes sowie die regelkonforme Registrierung der Gäste prüfen. Frühestens danach dürfe die Bar wieder öffnen, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Kanton behalte sich eine Anzeige gegen die Bar vor.

Fälle in UMA-Zentrum

Seit einigen Tagen befinden sich im Zentrum für unbegleitete Asylsuchende (UMA) in Huttwil drei Jugendliche in Isolation, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, wie es in der Mitteilung vom Sonntag weiter heisst. Alle 27 Jugendlichen der Kollektivunterkunft sowie 14 Betreuungs- und 4 Lehrpersonen wurden in Quarantäne gesetzt.

Am Freitag habe das Kantonsarztamt die Jugendlichen und Betreuenden getestet. Von den 24 getesteten Jugendlichen seien aktuell 13 positiv und neun negativ, zwei Tests bei Jugendlichen seien noch ausstehend. Die Resultate für die Betreuenden stehen noch aus.

SDA