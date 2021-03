Spar- und Leihkasse Frutigen – Bank hilft dem Gastgewerbe Das Geschäftsjahr 2020 der Spar- und Leihkasse Frutigen endete mit einem soliden Ergebnis. Mit Konsumationsgutscheinen unterstützt die Bank das Gastgewerbe.

Frutigen aus der Vogelperspektive. Die lokale Bank Spar- und Leihkasse Frutigen geschäftete 2020 nach eigenen Angaben solid. Foto: Bruno Petroni

Die Spar- und Leihkasse Frutigen AG (SLF) führte am 24. März ihre Generalversammlung durch – wobei die Aktionärinnen und Aktionäre wie im Vorjahr nur schriftlich teilnehmen konnten. Traktandiert war unter anderem die Jahresrechnung 2020, welche laut Medienmitteilung der Bank solide Zahlen zeigte. Das Wachstum bei den Kundenausleihungen (+3,7 Prozent) und bei den Kundengeldern (+6,2 Prozent) habe zusammen mit weiteren Effekten zu einem deutlichen Anstieg der Bilanzsumme auf über 1,7 Milliarden Franken (+7,9 Prozent) geführt (wir berichteten). «Der Geschäftserfolg lag mit 6,6 Millionen Franken auf Vorjahreshöhe. Der Jahresgewinn stieg leicht an auf 3,7 Millionen Franken», heisst es weiter.

Der Verwaltungsrat beantragte eine unveränderte Dividendenausschüttung von 16 Prozent oder 40 Franken pro Aktie zulasten der Reserven aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen. Die Dividendenrendite (für Privatpersonen nach Steuern) liege damit bei 1,7 Prozent, berechnet auf dem Jahresendkurs. Sowohl die Jahresrechnung 2020 als auch die Gewinnverwendung wurden mit knapp 99 Prozent Zustimmung genehmigt.

Gastgewerbe unterstützt

An der schriftlichen Abstimmung nahmen 3680 Aktionärinnen und Aktionäre teil, die zusammen gut zwei Drittel des Aktienkapitals vertraten. Zum Dank werden sie laut Mitteilung einen Konsumationsgutschein geschenkt erhalten. «Die Bank gibt dafür einen Betrag von rund 185’000 Franken.» Damit unterstütze die SLF mit einem beinahe doppelt so hohen Betrag, als an einer normalen GV üblich, direkt die Gastronomiebranche, die derzeit Corona-bedingt in einer schwierigen Situation stecke.

«Das neue Geschäftsjahr ist inzwischen bereits gut angelaufen», schreibt die Bank weiter. Sowohl im Finanzierungsbereich als auch bei den Kundengeldern habe die SLF weiter zulegen können. In der Erfolgsrechnung werde ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr erwartet.

pd