Berner Regionalbank – Bank EEK muss Geld abwehren In ihrem Jubiläumsjahr schwimmt die Bank EEK im Geld und muss Abwehrmassnahmen gegen zu hohe Geldzuflüsse ergreifen. Stefan Schnyder

Die Bank EEK erhält viele Anfragen von Kunden, die ihre Guthaben auf die Bank verschieben wollen. Foto: Nicole Philipp

Die Bank EEK erlebt derzeit spezielle Zeiten: Das Institut mit Sitz in der Stadt Bern, das am Mittwoch seine Jahreszahlen präsentierte, feiert in diesem Jahr sein 200-Jahr-Jubiläum. Viele Anlässe musste die Bank jedoch ersatzlos streichen, wie die Abgabe von Gratis-Raclette an einem Zusatztag der Eisbahn auf dem Bundesplatz.

Kein Glück hatte sie Ende Februar auch mit ihrer Ballon-Aktion. Ein von Bankchef Daniel Pfanner beauftragtes Team liess in Münchenwiler 10’000 Ballone steigen, an denen 20-Franken-Gutscheine hingen. Ein Meteorologe hatte berechnet, dass die Ballone in der Region Bern zu Boden sinken würden. Doch weit gefehlt: Die Ballone wurden vom Winde verweht und gingen zur Enttäuschung des Bankchefs grösstenteils im Oberaargau und im Kanton Aargau zu Boden. Immerhin hatte die Bank wegen der missglückten Aktion eine gewisse Publizität. Bis heute sind rund 600 Gutscheine eingelöst worden. Ein Glückspilz im Kanton Aargau fand gleich 50 Ballone und erhielt dafür den netten Zustupf von 1000 Franken.