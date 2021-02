Zum 200-jährigen Bestehen – Bank EEK lässt 10’000 Ballone mit Gutscheinen steigen Die Berner Regionalbank EEK liess am Samstag 10’000 rote Luftballone steigen. An jedem ist ein 20-Franken-Gutschein befestigt.

Bei schönstem Wetter und Westwind wurden die 10’000 Ballone in Münchenwiler in die Luft gelassen. Foto: Bank EEK/zvg

Anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens liess die Berner Regionalbank EEK am Samstagnachmittag in Münchenwiler 10‘000 Luftballone steigen. An jedem Ballon wurde ein Gutschein befestigt, mit welchem die Finderin oder der Finder bei der Bank 20 Franken bar auf die Hand abholen könne, schreibt die Bank in einer Mitteilung.

«Es war uns ein grosses Anliegen, dass wir trotz den aktuellen Einschränkungen zum Start in unser Jubiläumsjahr eine Aktion durchführen können, mit welcher wir einer hoffentlich möglichst grossen Zahl von Finderinnen und Findern in der Region Bern eine Freude machen können» wird Daniel Pfanner, Direktor der Bank EEK, in der Mitteilung zitiert.

Der Ort für den Ballonstart sei vorgängig gut abgeklärt worden. Nach etlichen Testflügen wurde das Örtchen Münchenwiler oberhalb des Murtensees als Startbasis auserkoren. Bei entsprechender Windsituation sei sichergestellt, dass der Grossteil der Ballone wie geplant in der Agglomeration Bern landet. Am Samstagnachmittag nun habe das Wetter und die Windrichtung gepasst, sodass grünes Licht für die Aktion gegeben werden konnte.

Neben dem Zustupf für das eigene Portemonnaie kann jede Finderin und jeder Finder eines Gutscheins, die Bank zusätzlich 20 Franken für einen guten Zweck spenden lassen - wahlweise an den Berner Tierschutz, den Verein «Bärner Fasnacht» oder an die Sprachheilschule Wabern. Mit dem Hinweis, dass Ballone, Bändel und Gutscheine zu 100 % biologisch abbaubar seien, schliesst die Bank die Mitteilung.

pd/tag