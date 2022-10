Tagestipp: Youssry Taha Trio im Musigbistrot – Banjo mal anders Das Youssry Taha Trio lotet im Musigbistrot die Genregrenzen des Banjos aus. Martina Hunziker

Das Banjo kann auch anders, wie Youssry Taha beweist. Foto: zvg

Banjo – das klingt vor allem nach Country und Bluegrass. Nicht aber, wenn Youssry Taha zu seinem Saiteninstrument greift: Der Musiker strebt danach, seinem Instrument grössere musikalische Welten zu eröffnen. Getrieben wird er dabei von seinen ägyptischen Wurzeln, von seiner Leidenschaft für den Jazz sowie von seinem Interesse an Hip-Hop. Gemeinsam mit Ulysse Loup am Bass und Gaspard Creux am Schlagzeug bewegt sich Taha wendig und vielseitig zwischen den Genres – als ob das Banjo niemals was anderes gespielt hätte. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft studiert, interessiert sich aber für vieles mehr als nur für klassische Musik. Mehr Infos

