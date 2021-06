41 Kilogramm Kokain – Bande dealte mutmasslich im grossen Stil Ein Mann und eine Frau müssen sich in Burgdorf vor Gericht verantworten. Sie sollen mit beträchtlichen Mengen Drogen gehandelt haben. Regina Schneeberger

In mehreren Wohnungen haben sie den Stoff versteckt. Auch im Emmental. Bild: Getty Images

Der Mann, nennen wir ihn Milan K., lebte in Saus und Braus. In seiner Garage standen ein Porsche Cayenne und ein Mercedes Benz, die Ferien mit seiner Familie verbrachte er vorzugsweise auf den Malediven. Im Kanton Bern mietete er zeitweise drei Wohnungen. Das Geld dafür will sich Milan K. auf ehrliche Weise verdient haben. Als Kampfsporttrainer habe er den Nachwuchs gecoacht. Zudem sei er im Import und Export tätig gewesen, habe mit gebrauchten Autos gehandelt. So berichtet es der 39-Jährige vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau.

Dass er im Import und Export tätig war – darauf lässt auch die Anklageschrift schliessen. Allerdings von etwas anderen Waren. Statt mit Autos soll der serbische Staatsbürger seit 2015 bis im Mai 2018 in der Schweiz mit Kokain gehandelt haben. Grossen Mengen Kokain. Angeklagt ist er wegen des Vertriebs von 41 Kilogramm. Damit soll er einen Umsatz von 1,25 Millionen Franken erzielt haben. Es könnten aber noch weitaus mehr gewesen sein. Die Staatsanwältin berichtet von Hochrechnungen von 1,5 Tonnen Stoff und einem Umsatz von 73 Millionen Franken. Dagegen habe er sich bei den Einvernahmen gewehrt mit: Die Polizei vergleiche ihn mit Pablo Escobar, dabei habe man nur wenige Gramm gefunden.