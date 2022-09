Bankraub in Neuenegg – Bancomatsprengungen nehmen stark zu Im laufenden Jahr sprengten Unbekannte elf Bancomaten – in der Nacht auf Mittwoch kam in Neuenegg einer hinzu. Farbpatronen könnten bei der Prävention helfen. Benjamin Lauener Madeleine Schoder (Foto)

Der Sachschaden nach der Bancomatsprengung in Neuenegg ist gross, verletzt wurde niemand. Foto: «20 Minuten» / gab

Es knallte, und wenig später waren sie weg: In der Nacht Mittwoch haben Unbekannte den Bancomaten der Raiffeisen-Filiale in Neuenegg in die Luft gesprengt. Zusammen mit den Tätern verschwand eine bisher noch nicht bezifferte Menge Bargeld. Die Polizei tappt einen Tag nach dem Raub noch im Dunkeln und ist auf der Suche nach Zeugen.