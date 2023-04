Erneuter Vorfall – Bancomat in Meikirch gesprengt Serie setzt sich fort: In der Nacht auf Montag wurde in Meikirch ein Bancomat gesprengt. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Um 2.40 Uhr zerriss ein lauter Knall die Nacht in Meikirch. Wie in Newsscout von 20 Minuten berichtet, wurde in den frühen Morgenstunden in Meikirch ein Bancomat gesprengt. Die unbekannten Täter hätten fliehen können, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Die Kantonspolizei Bern bestätigte die Sprengung und die Fahndungsmassnahmen gegenüber dem Onlineportal. Im vergangenen Jahr kam es schweizweit zu zahlreichen Bancomatensprengungen, Ende November waren es deren 42. Auch in der Region Bern kam es regelmässig zu Sprengungen. Im Jahr 2021 wurden im Kanton Bern insgesamt 21 Vorfälle gezählt.

