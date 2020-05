Matten: Balmers Herberge – Balmers letzte Zeltdorf-Saison Balmers Herberge eröffnet am Freitag die 30. Sommersaison im Tent Village. Die letzte für das Zeltdorf. Bruno Petroni

Startet in die 30. und letzte Sommersaison: Balmers Tent Village. Foto: Bruno Petroni

«Am Freitag 15. Mai hat das Zu-Hause-Sitzen ein Ende: Das Tent Village in Matten eröffnet um 16 Uhr den Barbetrieb.» Dies kündigt Balmers Herberge in ihrer Medienmitteilung an. So sollen in Zusammenarbeit mit Balmers Herberge Xavier van der Burg und Dimitri Oehler, die Betreiber der Nachtlokale Hangover und Metro, die Gäste empfangen. «Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen wir den Betrieb im Hangover und im Metro bis auf weiteres nicht wiederaufnehmen», sagt Xavier van der Burg. Trotzdem wolle man den Einheimischen eine Abwechslung bieten. Die Bar wird jeweils am Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr geöffnet sein. «Auch, wenn sich zurzeit vieles verändert, möchten wir den ‹Sommer-Vibe› des Bödeli nicht verschwinden lassen», sagt Dimitri Oehler. «Vo Locals für Locals.»