Drehbuch-Aufseherin – Baldwin nach tödlichem Schuss an Filmset erneut verklagt Nun ist bereits die zweite Klage gegen den Hauptdarsteller und Produzenten des Film «Rust» eingegangen. Das Verhalten von Alec Baldwin auf dem Filmset sei «rücksichtslos» gewesen.

Er habe der Klägerin «vorsätzlich körperlichen und seelischen Schaden» zugefügt: Alex Baldwin. (Archivbild) AFP/Angela Weiss Mamie Mitchell, die Drehbuch-Aufseherin des Film «Rust», hat gegen Baldwin geklagt. (17. November 2021) AFP/David McNew Ob der Schuss für Baldwin Konsequenzen haben wird, ist noch unklar. AFP 1 / 6

Darum gehts Infos einblenden Gegen Alec Baldwin ist nach dem tödlichen Schuss auf dem Filmset von «Rust» eine weitere Klage eingereicht worden.

Die Drehbuch-Aufseherin Mamie Mitchell wirft ihm vor, ihr vorsätzlich körperlichen und seelischen Schaden zugefügt zu haben.

Baldwin habe Sicherheitsvorkehrungen missachtet.

Nach dem tödlichen Schuss von Alec Baldwin an einem Filmset in den USA ist der Hollywood-Star erneut verklagt worden. Die Drehbuch-Aufseherin Mamie Mitchell, die nach dem Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins den Notruf gewählt hatte, wirft dem Hauptdarsteller und Produzenten des Films in ihrer am Mittwoch eingereichten Klage vor, Sicherheitsvorkehrungen missachtet zu haben. So habe Baldwin anderen vorsätzlich körperlichen und seelischen Schaden zugefügt.

«Die Ereignisse, die zum Abfeuern einer geladenen Waffe durch Herrn Baldwin führten, stellen keine einfache Fahrlässigkeit dar», sagte Mitchells Anwältin Gloria Allred vor Journalisten in Los Angeles. «Stattdessen entschied sich Herr Baldwin unserer Meinung nach dazu, Russisches Roulette zu spielen, als er eine Waffe abfeuerte, ohne sie zu überprüfen und ohne die Waffenmeisterin dies in seiner Gegenwart tun zu lassen.» Sein Verhalten und das der anderen Produzenten des Western «Rust» sei «rücksichtslos» gewesen, sagte Allred.

Zweite Klage gegen Baldwin

Auch Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed und Regieassistent Dave Halls werden in Mitchells Klage genannt. Es ist bereits die zweite Klage gegen Baldwin binnen einer Woche. Zuvor hatte bereits der Chefbeleuchter des Filmsets den Schauspieler verklagt.

Baldwin, der auch Produzent des Films ist, hatte am 21. Oktober während Dreharbeiten im Bundesstaat New Mexico offenbar versehentlich die 42-jährige Kamerafrau Hutchins erschossen, als er bei einer Probe eine Requisitenwaffe abfeuerte. Regisseur Joel Souza wurde an der Schulter getroffen und verletzt. Der Revolver war offenbar mit mindestens einer echten Kugel geladen worden. Wie dies geschehen konnte, ist nach wie vor unklar.

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.