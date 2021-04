Zur Rose zieht aus – Bald ziehen Ärzte in die Welle 7 ein In der Welle 7 beim Bahnhof Bern kommt es zu mehreren Wechseln: Die Apotheke zur Rose zieht aus. Neu wird dagegen ein Ärztezentrum seine Dienste anbieten. Rahel Guggisberg

Die Welle 7 beim Bahnhof Bern wurde vor viereinhalb Jahren mit grossen Erwartungen eröffnet. Foto: Beat Mathys

Das Auf und Ab in der Welle 7 beim Bahnhof Bern geht weiter. Seit die Migros das Shopping- und Dienstleistungszentrum an der Schanzenbrücke im August 2016 eröffnet hat, haben schon einige Mieter aufgegeben. Vor allem jene Geschäfte, die sich auf den unteren Etagen eingemietet hatten. Jetzt verliert die Welle 7 mit dem Auszug der Apotheke zur Rose eine weitere Mieterin.

Diese wurde vor fünf Jahren mit grossen Erwartungen als Flagship-Store eröffnet. Doch das als Versandapotheke bekannt gewordene Unternehmen hat seine Strategie geändert: «Zukünftig liegt der Fokus ihrer Präsenz auf den Shop-in-Shop-Apotheken in Migros-Supermarktfilialen, die sehr gut frequentiert werden», sagt Andrea Bauer, Sprecherin der Migros Aare. Entsprechend eröffnet Zur Rose eine Shop-in-Shop-Filiale im Shoppyland in Schönbühl. Alle Mitarbeitenden aus der Apotheke in der Welle 7, die das wünschen, werden dort weiterbeschäftigt. Im Shoppyland ist bereits die Apothekenkette Amavita vertreten. Sie wird bleiben.



Die Kunden aus der Stadt und Region Bern verweist die Zur-Rose-Apotheke zudem auf ihre Filiale im Migros-Supermarkt in der Marktgasse.