SBB verstärkt Flotte – Bald verkehren die neuen Interregio-Doppelstockzüge Die SBB setzt demnächst die ersten der 60 neuen IR-Dostos ein. Die Züge sollen Kundinnen einen «Fernverkehrsstandard» im Interregio bieten.

Die SBB können bald einen neuen Zug einsetzen: Die ersten vier von insgesamt 60 bestellten neuen Interregio-Doppelstockzügen von Stadler Rail werden voraussichtlich ab Montag in einer Woche (17. Juli) auf der Strecke Zürich-Schaffhausen verkehren.

Beim neuen Interregio-Doppelstockzug (IR-Dosto) handelt es sich um eine Weiterentwicklung aus einer Fahrzeugfamilie, welche die SBB schon 2010 und 2015 bestellt hatten. Vor zwei Jahren hatte die SBB bei Stadler für rund 1.3 Milliarden Franken 60 weitere Interregio-Doppelstockzüge in Auftrag gegeben. Ein bewährter Zug werde mit den Vorzügen von neuen Fahrzeugen kombiniert, halten die SBB in einer Mitteilung vom Freitag dazu fest.

Steckdosen neu auch in der zweiten Klasse

Der IR-Dosto soll den Kundinnen und Kunden laut der Mitteilung «ein verbessertes Reiseerlebnis» bieten. Er biete einen «Fernverkehrsstandard» im Interregio.

So verfügt der knapp 152 Meter lange Zug mit 466 Sitzplätzen auch in der zweiten Klasse über Steckdosen und grosse Seitenwandtische. In der ersten Klasse gibt es statt zwei Zweier-Reihen wie in anderen Interregios eine klassische «2+1-Bestuhlung».

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 verkehren die Züge auch auf den Strecken Bern–Zürich–Chur (IR35), Basel–Zürich Flughafen (IR36) und Zürich–Schaffhausen (RE). In den kommenden Jahren werden sie laut der SBB schrittweise auf weiteren Strecken in der Deutsch- und Westschweiz eingesetzt. Die Auslieferung des letzten Fahrzeugs sei Ende 2026 geplant.

