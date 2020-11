So funktioniert die Umkehrosmose Infos einblenden

Kocht man eine Wurst in Wasser, platzt sie. Der Grund ist Osmose. So nennt man das Bestreben von Teilchen, einen Konzentrationsausgleich zwischen Innen- und Aussenraum zu schaffen. Deshalb fliesst Wasser immer vom Ort des höheren Wasserpotenzials (weniger gelöste Teilchen) in Richtung des niedrigen Wasserpotenzials (mehr gelöste Teilchen).

Dieses Bestreben macht man sich umgekehrt zunutze, indem verschmutztes Wasser mit einer speziellen, halbdurchlässigen Membrane gefiltert wird, die bestimmte Stoffe – in diesem Fall Reste von Pestiziden – zurückbehält.

Zum eingangs erwähnten Beispiel: Eine gute Prise Salz im Kochwasser verhindert, dass die Wurst platzt. lfc/Quelle: biologie-schule.de