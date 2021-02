Internet in Ochlenberg – Bald surfen alle schneller Zuerst gar nicht, dann nur die Wäckerschwend nicht – und jetzt doch überall: Nach längerem Hin und Her wird die Swisscom das gesamte südliche Gemeindegebiet mit Glasfasern erschliessen. Sebastian Weber

Nicht nur das nördliche, sondern auch das südliche Gemeindegebiet von Ochlenberg erhält ein schnelleres Internet. Foto: Archivfoto Thomas Peter

Jetzt also doch. In einer Medienmitteilung hat die Swisscom kürzlich über den Ausbau des Glasfasernetzes in Ochlenberg informiert. Und siehe da: Auch das südliche Gemeindegebiet von Ochlenberg und Juchten der Gemeinde Seeberg sollen nun vom schnellen Internet profitieren – auch die Wäckerschwend.

Dies ist insofern eine Überraschung, als es letzten September noch so aussah, als ob dieses Gebiet beim Netzausbau aussen vor bleibt. Die Swisscom baue vorerst die Gebiete in der Kernzone einer Gemeinde aus, hatte Swisscom-Mediensprecherin Esther Hüsler damals erklärt. Das Gebiet Wäckerschwend sei bis heute nicht mit einer unterirdischen Verbindung angeschlossen. Der Bau eines neuen Trassees übersteige die Kosten, welche die Swisscom für einen Breitbandanschluss veranschlage.