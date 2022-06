Versammlung Stocken-Höfen – Bald steigen die Gebühren fürs Wasser Der Souverän genehmigt zwei Reglementsanpassungen und nimmt Kenntnis von der Rechnung, die leicht negativ abschliesst. Andreas Tschopp

Das Stockental von oben. Foto: Bruno Petroni

28 Stimmberechtigte fanden sich am Freitagabend im Mehrzweckraum des Schulhauses in Niederstocken zur Gemeindeversammlung von Stocken-Höfen ein. Geleitet wurde diese ausnahmsweise von Vizegemeindepräsident Jakob Weltert, da Gemeindepräsident Andreas Stauffenegger nach einer Corona-Infektion noch zu Hause bleiben musste. Zu beraten gab es an der Versammlung die Rechnung 2021 sowie Anpassungen des Wasser- und Abwasserreglements.

Neue Bezugspauschale