Neue Regeln in Thuner Park – Bald müssen Hunde auf dem gesamten Uferweg an die Leine Im Bonstettenpark gelten ab dem 1. August neue Regeln. Dies, weil es zuletzt öfter zu Konflikten gekommen sei, so Gemeinderat Reto Schertenleib. Janine Zürcher

Auf dem Uferweg, hier im Bonstettenpark, wird ab 1. August Leinenpflicht für Hunde gelten. Foto: Patric Spahni

Im Naturschutzgebiet des Bonstettenparks sowie beim dortigen Spielplatz gilt bereits heute eine Hundeanleinpflicht. Diese dehnt die Stadt Thun per 1. August aus: Neu müssen Hunde auf dem ganzen Uferweg zwischen Lachenareal und Seewinkel an die Leine. «Dabei geht es uns darum, einheitliche Regelungen zu schaffen und dem Natur- und Vogelschutz gebührend Rechnung zu tragen», erklärt Gemeinderat Reto Schertenleib (SVP), der der Direktion Bau und Liegenschaften vorsteht. So hätten bisher verschiedene Regelungen und Schilder für Verwirrung gesorgt.