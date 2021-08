Raiffeisen-Unternehmerpreis - Bald kommt der erste vollelektrische 40-Tönner

Sechs Firmen buhlen um den Goldenen David. Die Krummen Kerzers AG will als nachhaltiges Logistikunternehmen überzeugen.

Sechs Finalisten – ein Preis. Am 9. September verleiht die Raiffeisenbank den Goldenen David, eine Auszeichnung, mit der jenes Unternehmen gekürt werden soll, das unternehmerisches Denken und nachhaltige Zukunftssicherung am besten verbindet (siehe Box). Die Redaktion hat den Finalisten auf den Zahn gefühlt und ihnen vier Fragen gestellt:

Wir tun mehr und sind immer mindestens einen Lastenzug voraus. Neben der sozialen und finanziellen Nachhaltigkeit liegt uns die ökologische Nachhaltigkeit besonders am Herzen. Uns ist bewusst, dass der Klimawandel die grösste Herausforderung unserer Zeit ist. Der Verkehr ist der grösste inländische CO₂-Verursacher. Wir wollen aber nicht nur Teil des Problems sein, sondern engagieren uns aktiv für die Reduktion von CO₂ und Luftschadstoffen. Wir kooperieren mit unseren Partnern, arbeiten eng mit Hochschulen zusammen, um effiziente und nachhaltige Lösungen zu finden. Gleichzeitig sind wir Macher und mutig genug, die Technologien in der Praxis einzusetzen und neue Wege zu fahren.

Neben der Kaffeemaschine! Neben Diesel, Strom und Flüssiggas ist Kaffee wohl wichtigster Treib- und Brennstoff unseres Unternehmens. Somit würde sich David reger Laufkundschaft erfreuen. Zudem würde er uns an diesem Ort täglich an die Tugenden Mut, Durchhaltevermögen und Nachhaltigkeit erinnern und uns zu weiteren Topleistungen inspirieren.

Bei der Krummen Kerzers AG handelt es sich um ein Logistikunternehmen: Die Mitarbeitenden kommen zum Einsatz, wenn es um die Beförderung und die Lagerung von Waren aller Art geht. Der temperaturgeführte Transport von Food- und Pharmaprodukten national und international gehört zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. Als erstes Logistikunternehmen in der Schweiz erhielt die Krummen AG 2018 bereits den Lean & Green Award für die Selbstverpflichtung zur CO₂-Reduktion. Weitere Informationen: Krummen.com

Pragmatisch: Wir sind Macher. Langfristig entscheiden und strategisch planen, das sind unbestritten wichtige unternehmerische Fähigkeiten. Dennoch braucht jede Entscheidung und jede Strategie Menschen, die mutig genug sind, Dinge in die Hand zu nehmen, neue Wege zu gehen, unerwartete Hürden zu überwinden. Wir sind stolz, ein Team zu haben, das beides kann: langfristig entscheiden und pragmatisch handeln.

Nachhaltig: Quick Wins sind nicht unser Ding. Wir treffen sozial und wirtschaftlich nachhaltige Entscheide. Der Klimawandel ist die grösste Bedrohung unserer Zeit. Knapp 70 Prozent unserer Investitionen fliessen deshalb in nachhaltige Antriebstechnologien – aus unternehmerischer und persönlicher Überzeugung. Wir betreiben die drei LNG-Tankstellen der Schweiz, haben knapp 30 LNG-LKW, zwei Biogas-CNG-Lastwagen und in naher Zukunft den ersten vollelektrischen 40-Tönner. Für uns steht fest: Das fossile Zeitalter muss bald ein Ende finden. Wir setzen auf erneuerbare Treib- und Brennstoffe.

Leidenschaftlich: Was immer wir tun, wir tun es mit Herzblut. Unsere Kunden sind Partner und nicht nur Auftraggeber. Wir erreichen Ziele mit ihnen gemeinsam, handeln lösungsorientiert und investieren in langfristige Beziehungen. Unser Team ist mit Leidenschaft bei der Sache. «Wir tun mehr» ist nicht nur unser Motto, sondern die stärkste Zugmaschine unseres Unternehmens.

Welche drei Adjektive passen am besten zu Ihrem Unternehmen und warum?

Blick zurück: Welcher Schlüsselmoment hat Ihr Unternehmen geprägt?

Ein besonders emotionaler Moment in der jüngsten Vergangenheit war die Erstbetankung der LNG-Lastwagen. Keiner hat es zuvor geschafft, die nachhaltige Technologie in den Schweizer Markt zu bringen. Erst im Beisein von Politik, Behörden und Kunden wurde uns bewusst, welch grossen Meilenstein wir für die gesamte Branche und die Nachhaltigkeit erreicht haben.

Die Geschichte unseres Unternehmens ist geprägt von zahlreichen Schlüsselmomenten. Schwere Schicksalsschläge, grosse Freude, gefeierte Erfolge und schmerzhafte Misserfolge haben uns und das Unternehmen zu dem gemacht, was wir heute sind.