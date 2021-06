Gemeindeversammlung Brienzwiler – Bald können Elektroautos geladen werden Ja zum Kredit von 32’000 Franken: In Brienzwiler können die beiden Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie die Fotovoltaik-Anlage gebaut werden. Beat Jordi

Gemeindepräsident Daniel Schild befindet sich auf dem Flachdach des Feuerwehrmagazins. Hier sollen zwei neue Parkplätze samt Ladestation für Elektroautos erstellt werden. Im Hintergrund der Dorfbrunnen und das Gemeindehaus (l.) mit Dorfladen. Foto: Beat Jordi

Am vergangenen Montagabend konnte Gemeindepräsident Daniel Schild 46 interessierte Stimmberechtigte zur Gemeindeversammlung willkommen heissen. Die Jahresrechnung 2020, die im Gesamthaushalt mit einem Einnahmenüberschuss von 251’000 Franken abschloss, wurde einstimmig genehmigt (s. Box).

Zwei E-Ladestationen im Dorfzentrum

«Mit den zwei Ladestationen auf dem Parkdeck des Feuerwehrmagazins leisten wir einen Beitrag zum Service public, unterstützen den Trend zur Elektromobilität und fördern den Stromabsatz beim gemeindeeigenen Elektrizitätswerk», fasste Gemeinde-Vizepräsident Andreas Zumstein das Projekt zusammen.

Bezüglich der potenziellen Kundschaft setzt Zumstein vor allem auf Feriengäste in Brienzwiler und Gäste im Freilichtmuseum Ballenberg, die via mobiler App die Ladesäulen ansteuern und Parkgebühren und Ladestrom bargeldlos begleichen können.

Erster Versuch misslungen

Das erste Projekt mit Gesamtkosten von 40’000 Franken à fonds perdu, für sechs Ladestationen auf dem Parkplatz Ost des Freilichtmuseums Ballenberg, scheiterte an der Gemeindeversammlung im Dezember 2020 an den finanziellen Gegebenheiten beziehungsweise der Standortfrage (wir berichteten).

Die Installation auf dem Flachdach des Feuerwehrmagazins kostet zwar auch rund 32’000 Franken. Dafür entstehen an zentraler Lage zwei neue Parkplätze, die der Gemeinde Erträge bringen. Zudem wird an der Südseite des Gebäudes eine Fotovoltaikanlage installiert, die Strom ins gemeindeeigene Netz liefert. Die Versammlung genehmigte das Geschäft mit grossem Mehr bei zwei Gegenstimmen.

Schulhaus: Lösungen gesucht

Seit 2005 haben die Gemeinden Brienzwiler, Hofstetten und Schwanden ihre Schulen aufgrund der sinkenden Schülerzahlen zusammengelegt. In den letzten Jahren akzentuierte sich das Problem mit der Auslastung der Schulklassen dermassen, dass die schulische Zusammenarbeit der drei Gemeinden hinterfragt werden musste.

Die Konzentration auf zwei Schulhäuser in Schwanden und Brienzwiler zeichnete sich ab. Aber auch so resultiert ein schlechtes Kostenverhältnis pro Schüler. Ist es gerechtfertigt, für rund 25 Schüler ein komplettes Schulhausareal zu betreiben, fragte man sich in Brienzwiler und beschloss, mit einer Arbeitsgruppe nach alternativen Lösungen zu suchen.

«Besser jetzt Ideen entwickeln»

«Lieber agieren statt reagieren. Auch bei uns kann eine Schliessung unumgänglich werden. Darum besser jetzt Ideen entwickeln, zum Beispiel mit einer Umnutzung des Schulhausareals», fasste Gemeinderat Fritz Santschi die Situation zusammen.

«Auch bei uns kann eine Schliessung unumgänglich werden.» Fritz Santschi, Gemeinderat

Die Arbeitsgruppe ist mit neun Vertretern aus der Bevölkerung, drei Gemeinderäten und dem Gemeindeschreiber breit abgestützt. Vorgesehen ist eine Informationsveranstaltung im Herbst, damit allfällige Anträge dann an der Gemeindeversammlung im Dezember gestellt werden können.

Lehrerin Lotti Ruef wurde von Gemeindepräsident Daniel Schild nach 40 Jahren Lehrtätigkeit in Brienzwiler mit einem Blumenstrauss geehrt und verabschiedet. Foto: Beat Jordi

