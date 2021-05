Open Source für Uhrenbaupläne – Bald kann sich jeder seine eigene Uhr bauen Der gemeinnützige Verein Openmovement will ein bewährtes Prinzip der Softwareindustrie auf die Uhrenbranche übertragen. Ist das eine Gefahr für etablierte Manufakturen? Jon Mettler

Wünscht sich neue Impulse für Uhrmacherhandwerk: Mitbegründer von Openmovement Roman Winiger . Foto: Jon Naiman

Roman Winiger schickt sich an, an den Grundfesten der traditionsreichen Uhrenindustrie zu rütteln. Der unabhängige Uhrmacher hat zusammen mit Gleichgesinnten den gemeinnützigen Verein Openmovement gegründet, der Baupläne für mechanische Uhrwerke offenlegen will. Weiter hat der Verein vor, fertige Bausätze für diese Uhrwerke anzubieten.

Das soll Jungunternehmern und selbstständigen Uhrmachern ermöglichen, ohne Umschweife ihre eigene Uhrenmarke zu lancieren. Wer sich auf der Website des Vereins anmeldet, erhält ab Herbst Zugang zu den ersten Bauplänen.