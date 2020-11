A6 über die Thuner Allmend – Bald ist die temporäre Autobahn Geschichte Ab dem 10. November ist der sanierte Allmendtunnel wieder normal in Betrieb. Der Verkehrskorridor über die Allmend verschwindet. Michael Gurtner

Die Überfahrt der A6 über die Allmend in Thun: Sie war installiert worden, damit der Allmendtunnel saniert werden konnte. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen. Foto: Christoph Gerber

Die Thuner Allmend ist Tummelplatz für so manche Spezies: Von geschützten Amphibien über Armeeangehörige bis hin zu Freizeitsportlerinnen und -sportlern an den Wochenenden. Vor drei Jahren kam eine weitere hinzu: diejenigen, die mit Auto, Töff oder Lastwagen möglichst rasch von Bern her Richtung Spiez fahren wollten. Im November 2017 wurde der temporäre A6-Verkehrskorridor über die Allmend freigegeben, damit während der Sanierung des Allmendtunnels jeweils eine Röhre ohne massive Einschränkungen geschlossen bleiben konnte.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November wird der sanierte Allmendtunnel wieder beidseitig in Betrieb genommen. Ab dann ist also die temporäre Autobahnüberfahrt nicht mehr notwendig. Wie geplant stellt das Bundesamt für Strassen (Astra) den ursprünglichen Zustand wieder her. Zumindest fast. «Die Fahrbahn wird wieder zur Panzerpiste umfunktioniert und an den ringförmigen Rest der Piste angeschlossen», sagt Mark Siegenthaler, Beauftragter Information & Kommunikation bei der Thuner Astra-Filiale. Allerdings habe die Piste früher beim Südportal in einem leichten Bogen über die eine Tunnelröhre geführt. «Das führte zu einer ungünstigen statischen Belastung. Deshalb wird die Piste nun in diesem Bereich leicht verschoben.»