Steuergesetz wird revidiert – Bald höhere Kinderabzüge im Kanton Bern Für Fremdbetreuung von Kindern kann im Kanton Bern künftig mehr Geld von den Steuern abgezogen werden. Das hat der Grosse Rat entschieden.

Für Drittbetreuung von Kindern wie etwa in einer Kita sollen Berner Eltern bald höhere Steuerabzüge gewährt werden. Foto: Getty Images

Im Kanton Bern steigen aller Voraussicht nach die maximal zulässigen Steuerabzüge für die Drittbetreuung von Kindern bis 14 Jahre wie etwa in einer Kita bis auf 16'000 Franken. Heute beträgt der Maximalabzug 12'000 Franken. Das hat der bernische Grosse Rat am Mittwoch beschlossen.

Er nahm diese Änderung im Rahmen einer Revision des kantonalen Steuergesetzes vor. Die Erhöhung soll für eine bessere Vereinbarkeit von Familienleben und Berufstätigkeit sorgen. Die Gesetzesrevision wird zwei Lesungen unterzogen – erst die erste Lesung ging am Mittwoch über die Bühne.

Die zweite Lesung folgt später. Noch ist die Erhöhung des Kinderbetreuungsabzugs also nicht ganz unter Dach und Fach.

Bereits im Jahr 2019 hatte der Grosse Rat bei einer früheren Steuergesetzrevision den Kinderbetreuungsabzug von damals 8000 auf 16'000 Franken erhöht. Er korrigierte diesen Betrag dann aber in der zweiten Lesung im Jahr 2000 auf 12'000 Franken. Zwei Jahre später ist er also doch bereit, 16'000 Franken Abzug zu gewähren.

Solaranlagen als Kernpunkt der Revision

In der nun zur Diskussion stehenden Steuergesetzrevision geht es in erster Linie um die Anpassung kantonalen Rechts an neues Bundesrecht. Doch wollen Kantonsregierung und Grosser Rat mit der Revision auch die Installation von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen fördern. Das ist der Kernpunkt der Revision.

Einen wichtigen Artikel wies das Kantonsparlament aber am Mittwoch an die vorberatende Kommission zurück. Mit diesem Artikel sollen Photovoltaik- und Solarthermieanlagen generell von der amtlichen Bewertung von Liegenschaften ausgenommen werden.

Die Kommission beantragte Rückweisung, weil ihr laut den Worten ihres Sprechers Daniel Bichsel (SVP/Zollikofen) schien, dieser Artikel könne für eine neue Ungleichbehandlung sorgen, nämlich zuungunsten der Landwirtschaft. Das will sie nun näher prüfen.

SDA/flo

