Landi Region Huttwil – Bald haben zwei Standorte ausgedient Jetzt beginnen die Bauarbeiten für das Agro-Center in Huttwil. Läuft alles nach Plan, nimmt es im Frühsommer 2022 den Betrieb auf. Susanne Graf

Präsident Roland Ryser und Urs Bieri, Geschäftsführer der Landi Huttwil, stehen auf dem Gelände, auf dem in den nächsten Monaten eine grosse Holzhalle entstehen wird. Foto: Christian Pfander

Ab dieser Woche macht die Landi Region Huttwil AG ihren jüngsten Zentralisierungsschritt wahr. Die Bauarbeiten für ein grosses Agro-Center beginnen. Neben dem Silo, in dem der Bund einst Getreide lagerte, will sie eine 56 mal 24 Meter grosse Holzhalle realisieren. Sie investiert dafür 3,2 Millionen Franken.

Wenn Corona und allfällige Lieferengpässe beim Baumaterial dem Verwaltungsrat keinen Strich durch die Rechnung machen, steht die Halle im Frühsommer. Damit hätten dann die Agrarstandorte Dürrenroth und Kleindietwil ausgedient.

Fusion um Fusion

Als die Pläne der Landi bekannt geworden seien, habe es durchaus Landwirte gegeben, die keine Freude daran gehabt hätten, sagt Präsident Roland Ryser. Er ist Landwirt in Affoltern und erlebt selber, was es heisst, dass die Landi Schritt um Schritt Angebote zentralisiert. Einst konnte er seinen Bedarf an Futtermitteln, Samen oder Dünger in Weier decken. Jetzt muss er dafür nach Dürrenroth fahren – und künftig gar bis nach Huttwil.