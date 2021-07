Schule in Eriswil – Bald gibt es Unterstützung vom Elternrat Der Gemeinderat organisiert einen Ersatz für die aufgelöste Schulkommission.

In der Schule Eriswil soll ein Elternrat geschaffen werden. Foto: Raphael Moser

Aufs Jahr 2017 hob Eriswil die Schulkommission auf – weil diese immer mehr Kompetenzen an die Schulleitung verloren hatte. Doch etwas fehle seither in der Bildungsstätte, schreibt der Gemeinderat nun: die tatkräftige Unterstützung für die Schule unter anderem bei Anlässen. Deshalb hat der Rat reagiert und will nach den Sommerferien einen Elternrat einsetzen.

Er ist wie eine ständige Kommission ohne Entscheidbefugnis organisiert und wird vom Gemeinderat gewählt. Von Amtes wegen gehören ihm Schulleiterin Barbara Rentsch sowie eine Lehrkraft an. Bereits hat der Rat die weiteren Mitglieder für den Start nach den Sommerferien gewählt. Es sind Lehrerin Anita Oberli sowie Sabine Ruch, Simone Stalder, Raimo Egli, Sibylle Fuhrimann und Irene Schüpbach.