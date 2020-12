Bisheriges Verbot wird gekippt – Bald gibt es auf Autobahnraststätten Alkohol Ab 2021 darf auf Autobahnraststätten offiziell Alkohol verkauft werden. Berner Betreiber reiben sich die Hände – denn es geht um viel Geld. Christoph Albrecht

Bisher kriegte man Bier und sauren Most auf Autobahnraststätten nur in alkoholfreier Variante. Damit ist nun Schluss. Foto: Beat Mathys

Was haben Tankstellenshops, Restaurants und Hotels gemeinsam? Sie alle bieten in der Regel Alkohol an – in Form von Bierdosen zum Mitnehmen, als Glas Wein zum Essen oder als Schlummertrunk an der Hotelbar.

Eine weitere Gemeinsamkeit: Tankstellenshops, Restaurants und Hotels gibt es auch auf Schweizer Autobahnraststätten. Allerdings ist Alkohol dort tabu. Auf dem Nachhauseweg noch rasch eine Flasche Wein kaufen? Fehlanzeige. Ein Feierabendbier für den Lastwagenchauffeur? Gibts nicht. Einen Coupe Baileys als Zwischenverpflegung auf einer langen Autofahrt? Verboten.