Olympia-Abfahrt der Frauen – Suter gewinnt Gold – Goggia kann es nicht fassen

Zusammenfassung

Sie ist die Frau der Grossanlässe. Wie sehr, das zeigt Corinne Suter an diesem Dienstag in Yanqing. Sie holt Gold in der Abfahrt, es ist so etwas wie die frühe Vollendung einer jungen Karriere.

Mit 27 Jahren ist Suter jetzt: Abfahrtsweltmeisterin, Abfahrtsolympiasiegerin, Gewinnerin der kleinen Kugeln in Abfahrt und Super-G. Viel mehr zu gewinnen gibt es nicht für eine Speed-Fahrerin. Dabei waren auch diesmal die Vorzeichen nicht nur gut, hat sie einen Winter hinter sich, in dem sie ihren eigenen hohen Ansprüchen oft nicht genügte und in dem sie sich manchmal ungewohnt wortkarg zeigte. So war der Sieg zuletzt in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen «sehr wichtig» für sie, wie Suter im Vorfeld sagte. Er zeigte, dass sie durchaus noch fähig ist, zu siegen.

Und an diesem wunderbar sonnigen Tag in China geht es noch einmal perfekt auf für Suter, die angriffig fährt und mit ihrer Goldfahrt auch ein ganz grosses Märchen verhindert: Dasjenige von Sofia Goggia, die an den Start ging, obwohl das linke Knie verletzt ist, das Kreuzband angerissen nach dem Sturz in Cortina d'Ampezzo. Auf den Super-G hat die Italienerin noch verzichten müssen, in der Abfahrt legt sie einen wilden Ritt hin, wie das nur sie kann. Und als im Ziel 41 Hundertstel in Grün aufleuchten sieht, ist sich die 29-Jährige ziemlich sicher, dass das reichen würde. Tut es nicht. Weil Suter kommt.

Entsprechend erstaunt und konsterniert schaut Goggia, als die Schweizerin noch einmal 16 Hundertstel schneller ist als sie, ja: Sie kann es nicht fassen. Suter verhindert damit auch einen Doppelsieg der Italienerinnen, auf Rang 3 landet Nadia Delago. Ein starkes Rennen gelingt auch Joana Hählen, die sich mit Trainingsbestzeit die Nomination erkämpfte und diese mit Platz 6 rechtfertigt. Für einmal nicht wunschgemäss läuft es Lara Gut-Behrami, die «zu hart auf den Ski» stand, wie die Tessinerin sagt, sie wird direkt hinter Jasmine Flury Sechzehnte. Und dürfte das gut verkraften können, reist sie doch mit Super-G-Gold und Riesenslalom-Bronze nach Hause.