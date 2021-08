Gastronomie in Steffisburg – Bald empfängt die Dorfbeiz wieder Gäste Seit Anfang Mai ist das Restaurant Glockental in Steffisburg geschlossen. Am 1. November soll das Traditionslokal seine Türen aber wieder öffnen. Hans Kopp

Die Wirtsleute Georges und Sonja Sollberger vor dem zurzeit geschlossenen Restaurant Glockental in Steffisburg. Foto: Hans Kopp

Die Tische auf der Terrasse sind hochgeklappt, der Parkplatz ist leer: So präsentiert sich das Restaurant Glockental an der Thunstrasse 24 in Steffisburg seit Anfang Mai von aussen. An der verschlossenen Eingangstür zur Gaststube klebt ein Anschlag, in welchem der Wirt Georges Sollberger mitteilt, dass er in Pension gehe. Eine gleichlautende Mitteilung ist auch auf der Website www.glockental.ch zu finden. Darin bedankt sich der Wirt bei «seinen lieben Gästen und Freunden» für die langjährige Treue.

Vom Jongleur zum Wirt

Der 68-jährige gebürtige Steffisburger hat eine interessante berufliche Karriere hinter sich. In jungen Jahren begeisterte er als Berufsjongleur unter dem Künstlernamen George Sollveno das Publikum in der ganzen Welt. Diese Tätigkeit übte er während 24 Jahren aus. So trat er 1986 mit einem Engagement im Circus Knie auf (diese Zeitung berichtete damals).