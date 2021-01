Arbeitgeber bleiben gelassen – Müssen bald mehr Leute in Quarantäne? Das BAG verschärft wegen des mutierten Coronavirus bald die Quarantäne-Empfehlungen. Der Kanton Bern setzt das Konzept schon um. Das sagen die Arbeitgeber dazu. Benjamin Lauener UPDATE FOLGT

Sind die Leute künftig wieder vermehrt gezwungen, zu Hause zu bleiben? Laut den neuen Quarantäne-Massnahmen dürfte dieses Szenario eintreten. Foto: Keystone/Peter Klaunzer

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird die Quarantäne-Empfehlungen verschärfen. Wie der «Bund» berichtet, sollen sich in Zukunft nicht nur Menschen abschotten müssen, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten, sondern auch die Kontaktpersonen der zweiten Reihe. Sprich: Wenn in einer Klasse ein Corona-Fall auftritt, müssen nicht nur die Kinder dieser Klasse in Quarantäne, sondern auch deren Eltern und Geschwister. Als einer der ersten Kantone setzt Bern bereits heute dieses Quarantäne-Konzept um.

Der Grund für die Verschärfung der Empfehlungen sind die neuen Coronavirus-Varianten aus Grossbritannien und Südafrika. Diese sind gemäss Epidemiologen deutlich ansteckender als die ursprüngliche Version. So greifen die neuen Quarantäne-Empfehlungen auch nur, wenn davon ausgegangen werden muss, dass sich die positiv getestete Person mit dem mutierten Virus infiziert hat.