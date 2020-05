Kommentar zur Demonstration in Bern – Bald dürfen auch Unvernünftige wieder demonstrieren Der Einsatz der Berner Polizei war verhältnismässig. Verbotene Demos und Gedränge im Shoppingcenter passen aber nicht recht zusammen – die Politik muss jetzt handeln. Meinung Simon Bärtschi

Simon Bärtschi, Chefredaktor BZ «Berner Zeitung» Foto: Reto Oeschger 1 / 1

Die angekündigte dritte Samstagsdemo von Corona-Skeptikern in der Stadt Bern hat nicht stattgefunden. Ein grosses Polizeiaufgebot hat die paar hundert Demonstranten, die eher an eine orientierungslose Fasnachtstruppe denn an aufgebrachte Bürgerrechtler erinnerten, neben dem abgesperrten Bundesplatz und auf der Allmend kontrolliert, weggewiesen und teils abgeführt, bevor es überhaupt losging. Diesmal hat die Berner Polizei die Radikalvariante gewählt, nachdem die Ordnungshüter an zwei Samstagen hintereinander zugeschaut hatten.