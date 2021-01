Elektronische Baugesuche – Bald braucht es kaum noch Papier Der Kanton treibt die Digitalisierung voran. Das Regierungsstatthalteramt Oberaargau bearbeitet deshalb Baugesuche nur noch elektronisch. Tobias Granwehr

Wer bauen will – wie hier in Langenthal – braucht eine Bewilligung. Bald sollen Baugesuche nur noch digital eingereicht werden können. (Symbolbild) Foto: Marcel Bieri

Etwa 20’000 Baugesuche werden im Kanton Bern gemäss dem Amt für Gemeinden und Raumordnung pro Jahr eingereicht. Hunderttausende Seiten Papier wurden dafür bisher benötigt. Das soll sich in Zukunft ändern. Vor einigen Jahren hat der Kanton deshalb das Projekt elektronische Baubewilligungsverfahren (Ebau) lanciert.

Ab diesem Jahr ist Ebau nun endgültig auf dem Vormarsch. Die Berner Regierungsstatthalterämter wickeln Baugesuche nur noch elektronisch ab. So auch im Oberaargau. Deshalb sind die Gemeinden angehalten, Gesuchsunterlagen – wenn immer möglich – nur noch in digitaler Form an die Statthalterämter zu übermitteln.