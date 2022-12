Abstieg in die Amateurliga – «Bald blicken wir zurück auf die Party, die wir hier hatten» Der SC Langenthal zieht sich Ende Saison aus dem Profisport zurück. Das sagen die Clubverantwortlichen, die Hauptaktionäre und die Stadt. Julian Perrenoud

Nachdenkliche Gesichter bei Hans-Christian Schneider (Ammann-Gruppe, links), Gian Kämpf (SCL) und Reto Müller (SP, Stapi). Fotos: Beat Mathys

Sie wirkte wie eine Abdankungsrede, die Pressekonferenz des SC Langenthal im noblen Bärensaal. Am Mittwochnachmittag gab die Clubführung bekannt, dass der SCL nach Saisonende den Profisport aufgeben und sich in die Amateurliga zurückziehen wird. Damit endet bald ein zwanzigjähriges Kapitel einer Erfolgsgeschichte, die mit drei Meistertiteln in den Jahren 2012, 2017 und 2019 ihren Höhepunkt fand.