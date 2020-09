Huttwil und Thun mit Traumstart Infos einblenden

Huttwil und Thun sind optimal in die Saison gestartet; die beiden Berner Vereine führen mit jeweils neun Punkten aus drei Spielen die Tabelle der MSL an. Huttwil überzeugte beim 7:0-Erfolg gegen Kantonsrivale Lyss in allen Belangen; der in der letzten Saison enttäuschende Michael Trüssel und der neu verpflichtete Angreifer Kent Daneel trafen je zweimal. Thun gewann in Düdingen 6:1, bereits nach sieben Minuten führten die Oberländer 3:0. Bei Düdingen fehlten sechs Spieler, die sich in Quarantäne hatten begeben müssen, nachdem ein Teammitglied positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

In der 1. Liga gewann Burgdorf beim 4:3-Sieg nach Verlängerung in Herisau seine ersten beiden Punkte in der Ostgruppe. In der Westgruppe holten Adelboden (1:2 n.P. gegen Sion) und Unterseen-Interlaken (3:4 n.V. bei Star Forward) jeweils einen Zähler. (rpb)