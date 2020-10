Zuckerfabrik in Aarberg – Bahnwaggon springt aus der Schiene Ein Bahnwaggon ist am Freitagmorgen auf dem Areal der Zuckerfabrik in Aarberg aus der Schiene gesprungen. Verletzt wurde niemand.

Entgleist, aber nicht gekippt: Der Bahnwaggon auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Aarberg. Foto: Arthur Sieber

In Aarberg ist es am Freitagmorgen auf dem Areal der Zuckerfabrik zu einem Bahnunfall gekommen. Gemäss einem Leserreporter sei auf Höhe der Radelfingerstrasse ein Bahnwaggon aus den Schienen gesprungen. Dies bestätigt die Kantonspolizei Bern auf Anfrage. Der Wagen sei entgleist, «aber nicht gekippt», so Kapo-Mediensprecherin Isabelle Wüthrich. Und weiter: «Verletzt wurde dabei niemand.» Auch der offizielle Bahnverkehr sei dadurch nicht beeinträchtigt worden.

«Wir haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen», sagt Wüthrich. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, stehe noch nicht fest.

ngg