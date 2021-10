Defekte Weiche in Konolfingen – Bahnverkehr zwischen Konol­fingen und Gross­höch­stetten unter­brochen Geplante Bauarbeiten zur Erneuerung einer Weiche konnten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Bis auf Weiteres verkehren Ersatzbusse.

Am Montag sorgten Probleme mit einer Weiche im Bahnhof Konolfingen für eine Störung im Bahnverkehr. (Archiv) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Weil sich die Erneuerung einer Weiche im Bahnhof Konolfingen in die Länge zieht, ist der Bahnverkehr zwischen Konolfingen und Grosshöchstetten seit Montagmorgen unterbrochen.

Die Reisenden müssen auf Busse umsteigen. Die Dauer der Störung ist ungewiss, wie SBB-Sprecher Daniele Pallecchi auf Anfrage sagte.

In der Nacht auf Montag fanden in Konolfingen geplante Bauarbeiten statt. Die Erneuerung einer Weiche konnte nicht rechtzeitig beendet werden. Aus diesem Grund seien einstweilen keine Kreuzungen in Konolfingen möglich, erklärte Pallecchi. Betroffen waren die Linien R und RE der BLS.

SDA/nfe

