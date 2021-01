Östliches Oberland – Bahnverkehr auf mehreren Linien eingestellt Die Bahnlinien Interlaken Ost – Brienz und Wengen – Kleine Scheidegg sind wegen Lawinengefahr gesperrt. UPDATE FOLGT

Im Farlouigraben, zirka ein Kilometer westlich von Oberried, ging am Donnerstag kurz vor Mittag eine Lawine auf die Strasse nieder. Foto: Bruno Petroni

Die Zentralbahn hat den Schienenverkehr auf der Linie Interlaken Ost und Brienz vorübergehend eingestellt. Die Strecke werde frühestens am Samstag wieder in Betrieb genommen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Grund für die Sperrung sind zwei Lawinenniedergänge am Brienzergrat von Donnerstag. Im Gegensatz zur Kantonsstrasse wurde die Bahnlinie zwar nicht verschüttet, die Sperrung erfolge aber aus Sicherheitsgründen.

Zwischen Brienz und Interlaken verkehren Bahnersatzbusse über die A8; zwischen Brienz und Ebligen von 05.20 bis 9 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr auf der Kantonsstrasse.

Auch zwischen Interlaken Ost und Oberried sind zwischen 6 und 22 Uhr Busse unterwegs. Während den übrigen Zeiten werden Kundinnen und Kunden gebeten, sich beim Kundendienst zu melden. Reisende nach Ringgenberg benützen den Regelbus Linie 102.

Auch zwischen Wengen und der Kleinen Scheidegg fahren aktuell keine Züge. Der Grund ist auch hier die hohe Lawinengefahr. Wegen der Schneesituation sind auch Susten- und Grimselpass für den Verkehr gesperrt.

Die Lawinengefahr ist praktisch im gesamten schweizerischen Alpenraum hoch, das zeigt ein Blick auf das Lawinenbulletin des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF.

pd/nik