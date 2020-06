Mitten im Pendlerverkehr – Bahnverkehr im Bahnhof Bern ist beeinträchtigt Chaos am Bahnhof Bern am Donnerstagmorgen: Wegen einer technischen Störung kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen.

Am Donnerstagmorgen müssen viele Pendler am Bahnhof Bern auf ihre Züge warten. Bild: Leserreporter

Eine technische Störung an der Bahnanlage hat am Donnerstagmorgen den Bahnverkehr im Hauptbahnhof Bern beeinträchtigt. Das teilten die SBB via Twitter mit.

Augenzeugen berichteten von mehreren Zugausfällen und Verspätungen. Die Dauer der Störung ist unbestimmt. Ein SBB-Sprecher machte auf Anfrage keine weiteren Angaben.

Einige Züge fallen aus oder haben Verspätung. Bild: Leserreporter

Offenbar sind auch die Durchsagen am Bahnhof Bern etwas chaotisch, wie Simon T. Fricker twittert.

( SDA )