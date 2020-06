Baum in Fahrleitung gekracht – Bahnverkehr bei Oberdiessbach unterbrochen Zwischen Oberdiessbach und Stalden ist am frühen Morgen ein Baum in die Fahrleitung gestürzt. Die Zugverbindungen zwischen Thun und Burgdorf sind bis am Mittag beeinträchtigt.

Nach dem Baumsturz: Fast eine Stunde lang mussten sich die Passagiere im Zug gedulden, ehe die Komposition mit einem Rettungszug nach Konolfingen abgeschleppt werden konnte. Foto: Keystone

Ein umgestürzter Baum beeinträchtigt den Bahnverkehr zwischen Thun und Burgdorf. Zwischen Oberdiessbach und Konolfingen können die Züge nicht mehr verkehren.

Die Reisenden müssen auf Busse umsteigen, wie BLS-Sprecher Stefan Dauner am Montagmorgen auf Anfrage sagte. Er geht davon aus, dass die Störung gegen Mittag behoben sein wird.

Ein Baum sei am frühen Morgen zwischen Oberdiessbach und Stalden in die Fahrleitung gestürzt, berichtete Dauner. Die BLS macht dafür Witterungseinflüsse verantwortlich. Stalden liegt etwa einen Kilometer vor dem Bahnhof Konolfingen.

Gemeldet wurde der Schaden kurz vor 7 Uhr von einem Lokführer, der mit seiner Komposition blockiert war. Fast eine Stunde lang mussten sich die Passagiere im Zug gedulden, ehe die Komposition mit einem Rettungszug nach Konolfingen abgeschleppt werden konnte.

In Teilen des Kantons Bern gab es in der Nacht auf Montag starke Niederschläge. Auch in Schwanden bei Brienz stürzte ein Baum auf die Strasse. Eine entsprechende Meldung sei am frühen Morgen eingegangen, sagte Dominik Jäggi von der Kantonspolizei Bern.

( SDA/ber )