Zentralbahn Meiringen-Interlaken – Bahnstrecke für sechs Wochen komplett gesperrt Die Zentralbahn setzt ab 17. Oktober zwischen Meiringen und Brienz verschiedene

Sanierungsprojekte um. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Vom 17. Oktober bis 27. November nicht mehr möglich: Die Zentralbahn fährt am Bahnhof Interlaken-Ost ein. Foto: Bruno Petroni

Im Rahmen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) werden die Haltestellen Ebligen und Brienz-West umgebaut und zwischen Meiringen und Brienz längere Streckenabschnitte komplett saniert, teilt die Zentralbahn AG mit. Um die Sperre optimal zu nutzen, nimmt sie auf dem gesamten Streckenabschnitt Unterhaltsarbeiten vor und saniert eine durch Murgänge beschädigte Gleisanlage.

Wegen dieser Bauarbeiten wird die Strecke Meiringen–Interlaken-Ost vom 17. Oktober bis 27. November gesperrt. Es verkehren Bahnersatzbusse. Die Interregios verkehren von Luzern bis Meiringen und umgekehrt gemäss Fahrplan. Für Transitreisende im Interregio verkehren die Busse von Brünig-Hasliberg via Brienz nach Interlaken-Ost und umgekehrt. Für Reisende von Meiringen nach Interlaken-Ost verkehren ab Meiringen Bahnersatzbusse mit einer früheren Abfahrtszeit, damit die Anschlüsse in Interlaken-Ost gewährleistet sind.

In Brienz West, Ebligen, Niederried und Ringgenberg verkehren die Bahnersatzbusse an der Hauptstrasse. In Oberried halten die Busse beim Gmeindshuus und bei der Louwena. Die Haltestellen sind signalisiert. Aus Platzgründen können in den Bussen keine Fahrräder transportiert werden. Die aktuellen Abfahrtszeiten sind unter sbb.ch/fahrplan abrufbar.

pd/aka

Fehler gefunden?Jetzt melden.