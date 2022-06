Brand in Interlaken – Bahnlinie wegen Feuer gesperrt Am Mittwochabend ist in Interlaken ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Der Brand an der Postgasse konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden (Symbolbild). Foto: Reto Andreoli

Am Mittwochabend ist in Interlaken ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die ausgerückte Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Brandursache wird untersucht.

Am Mittwoch kurz vor 18.50 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es auf einem Balkon im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses an der Postgasse in Interlaken brenne. Rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bödeli rückten umgehend aus und konnten den Brand löschen, der bereits einen Teil der Fassade und des Daches in Mitleidenschaft gezogen hatte. Es wurde niemand verletzt, teilte die Kantonspolizei weiter mit.

Aufgrund der Nähe zur Bahnlinie war die Bahnstrecke zwischen Interlaken West und Ost für knapp eine Stunde unterbrochen. Nebst den Angehörigen der Feuerwehr Bödeli standen Mitarbeitende der BLS sowie zwei vorsorglich aufgebotene Ambulanzteams im Einsatz. Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.