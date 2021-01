Wegen dem Wetter – Bahnlinie Brienz-Interlaken Ost ist noch länger unterbrochen Frühestens am Montag kann die Zentralbahn mit der Räumung des Trasses in Oberried beginnen. Darum ist die Bahnstrecke bis mindestens Dienstagabend gesperrt.

Die Lawine beim Mattengraben verschüttete am Freitag das Bahntrasse der Zentralbahn auf einer Länge von circa 20 Meter. Foto: PD

Am Freitag gingen in Oberried weitere Lawinen nieder (wir berichteten). Die Lawine beim Mattengraben verschüttete das Bahntrasse der Zentralbahn auf einer Länge von circa 20 Meter, wie das Bahnunternehmen mitteilt. Da die Strecke aus Sicherheitsgründen bereits seit Donnerstagmorgen für den Zugverkehr gesperrt ist, sei niemand zu Schaden gekommen. «Allfällige Schäden an der Bahninfrastruktur können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht ausgeschlossen werden», schreibt die Zentralbahn. Die Lage bleibe weiterhin angespannt. Es ist mit weiteren, mittleren bis grossen Nass- und Gleitschneelawinen zu rechnen.

Aufgrund der Wetterprognosen könne mit der Räumung des Trasses frühestens am Montag begonnen werden. Die Strecke Brienz-Interlaken Ost bleibe deshalb bis mindestens Dienstagabend gesperrt. Zwischen Brienz und Interlaken Ost verkehren Bahnersatzbusse:

IR Luzern–Interlaken Ost: Bahnersatz Brienz–Interlaken Ost und umgekehrt via A8

Regio Meiringen–Interlaken Ost: Bahnersatz Brienz–Interlaken Ost und umgekehrt via A8 ohne Halt

Niederried wird von Interlaken Ost durch Verlängerung des Linienbusses bedient.

Oberried wird mit einer Schiffsverbindung von Interlaken Ost bedient. Der Fahrplan ist unter www.oberried.ch abrufbar.

pd/ngg