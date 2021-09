«Hene» in Heimat gefeiert – Bahnhofplatz in Heinz-Frei-Platz umbenannt Der Spitzensportler Heinz Frei wurde in seinem Heimatdorf Oberbipp geehrt und gefeiert – von Freunden, Ehrengästen und der Dorfbevölkerung. Brigitte Meier

Heinz Frei, Olympia-Silbergewinner Handbike, und Thomas Beer, Gemeindepräsident Oberbipp, enthüllen den Heinz-Frei-Platz. Foto: Manuel Zingg

Was für eine Geschichte: mit 63 Jahren gewinnt Heinz Frei seine 35. Medaille an den Paralympics in Tokio. «Hene ist ein Oberbipper durch und durch», erklärt Gemeindepräsident Thomas Beer und ist stolz auf den Spitzensportler Heinz Frei. Dessen sensationeller Gewinn der Silbermedaille nahm man in Oberbipp zum Anlass, ihn zusammen mit der Dorfbevölkerung und vielen Persönlichkeiten zu feiern.

Bei der Begrüssung überbringt Thomas Beer Gratulationen von Sportministerin Viola Amherd. Die Bundesrätin habe ihn gebeten, ihren Brief an der Feier vorzulesen. Einer der Höhepunkte bildet die Umbenennung des Bahnhofplatzes in Heinz-Frei-Platz. An diesem symbolträchtigen Ort wurde Heinz Frei oft von den Dorfvereinen empfangen, wenn er von erfolgreichen Anlässen zurückkam.