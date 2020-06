Neuer Bahnhof Boll – Bahnersatz wegen Weiche Die Bauarbeiten für den neuen Bahnhof Boll-Utzigen sind im Gang. Im Oktober soll er eröffnet werden. Annic Berset

So soll der neue Bahnhof Boll-Utzigen schon bald aussehen. Foto: zvg

Der Bahnhof in Boll-Utzigen wird verlegt. Die Bahnlinie verläuft heute direkt neben der Strasse, was in der Vergangenheit zu riskanten Situationen geführt hat. Der neue Bahnhof, der im Oktober eröffnet werden soll, wird nun das Siedlungsgebiet von Boll umfahren und soll so für mehr Sicherheit sorgen.

Die Bauarbeiten sind in vollem Gang und trotz Corona weiterhin auf Kurs, wie der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) mitteilt. Zurzeit wird das neue Perrondach errichtet. Am Freitag folgt mit dem Einbau einer Bauweiche ein weiterer wichtiger Schritt. Die Weiche ist notwendig, damit die Züge in Zukunft in den Bahnhof umgeschwenkt werden können.

Wegen des Einbaus kommt es am 19. Juni zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Ab 20.10 Uhr bis Betriebsschluss verkehren auf der Strecke zwischen Bolligen und Boll-Utzigen Ersatzbusse.