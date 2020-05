Sportbahnen Kiental – Bahnchef ist enttäuscht von Gemeinderatskollegen Der Verwaltungsratspräsident der Sportbahnen Kiental AG kann die Empfehlung für eine Ablehnung des Hilfsgesuchs durch die Stimmbürger nicht nachvollziehen. Claudius Jezella

Die Talstation der Sesselbahn (Sportbahnen AG) in Kiental, welche zur Ramslauenen hinaufführt. Foto: Bruno Petroni

Am 7. Juni entscheiden die Stimmbürger über den Fortbestand der Sportbahnen Kiental AG. Das Bahnunternehmen befindet sich nach einem wiederum enttäuschenden Wintergeschäft in finanzieller Not und ersucht die Gemeinde daher um umfassende finanzielle Unterstützung: 150’000 Franken zur Sicherstellung der Liquidität, einen einmaligen Schuldenverzicht von 300’000 Franken zur Teilbeseitigung des Verlustvortrags sowie einen jährlichen Betriebsbeitrag von 150’000 Franken an dem Geschäftsjahr 2020/2021.