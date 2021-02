BLS: Betriebsunterbruch im Simmental – Bahn im Simmental unterbrochen Schlamm auf dem Bahntrassee als Folge eines austretenden Baches erforderte zwischen Därstetten und Boltigen die sofortige Stilllegung der BLS-Linie. Bruno Petroni

Die Züge der BLS fahren erst am Mittwochmorgen wieder durch das Simmental. Foto: Bruno Petroni

Seit 10 Uhr am Dienstagmorgen tritt bei Weissenburg ein kleiner Bergbach über die Ufer. Dies unweit oberhalb der durch das Simmental führenden BLS-Bahnlinie. Wie BLS-Sprecherin Helene Soltermann auf Anfrage erklärt, «ist in der Folge Schlamm auf das Bahntrassee vorgedrungen, was einen sofortigen Betriebsunterbruch zur Folge hatte». Infrastrukturen, Mensch und Tier sind nicht betroffen.

Am Dienstagnachmittag ist ein Bagger dabei, das Trassee vom Schlamm zu befreien. Unterdessen wurde als Bahnersatz ein Busshuttle zwischen Därstetten und Boltigen organisiert, welcher auch Oberwil bedient.

Bis zum Betriebsbeginn am Mittwochmorgen soll laut Helene Soltermann der fahrplanmässige Bahnbetrieb durch das Simmental wieder aufgenommen werden können.