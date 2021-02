Lawinen und Verkehr – Bahn fährt wieder am Brienzersee Die Zentralbahn hat die Lawinenabgänge am Brienzersee relativ unbeschadet überstanden und kann am 3. Februar die Strecke zwischen Interlaken und Brienz wieder in Betrieb nehmen.

Die Mattengrabenlawine am östlichen Rand des Weilers Ebligen überspülte das Trassee der Zentralbahn und zerstörte ein unbewohntes Haus. Nun ist die Strecke wieder frei. Foto: Bruno Petroni

«Die Lawinensituation am Brienzersee hat sich entspannt», schreibt die Zentralbahn in einer Mitteilung. Entsprechend können ab Mittwoch, 3. Februar, wieder Züge verkehren. Dies nachdem verschiedene Lawinenniedergänge in den vergangenen Wochen zu mehreren Steckensperrungen zwischen Brienz und Interlaken führten (wir berichteten).

Gemäss der Mitteilung blieb die Infrastruktur der Zentralbahn intakt, und da sich die Wettersituation momentan stabil präsentiere, könne der Zugsverkehr wieder aufgenommen werden. Allerdings werde die Strecke weiterhin betreffend Lawinen überwacht.

pd/sgg