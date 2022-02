Polizeitaucher im Einsatz – Bagger in Nidau in die Zihl gefallen Als am Donnerstag ein Bagger auf ein Schiff fahren wollte, schwenkte dieses aus und der Bagger glitt ins Wasser. Verletzt wurde niemand.

Polizeitaucher halfen bei der Bergung. Foto: zvg/Kantonspolizei Bern

An der Zihl in Nidau ereignete sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ein Unfall: Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wollte ein Bagger auf ein Schiff fahren, als die Pfosten, an die das Schiff angebunden war, abbrachen. Das Schiff schwenkte aus und der Bagger glitt ins Wasser.

Indem der Baggerführer sich mit der Schaufel am Schiff festgehalten hat, konnte er das vollständige Absinken verhindern. Danach konnte er sich selbstständig in Sicherheit bringen.

Um den Bagger wieder zu bergen, standen Taucher der Seepolizei sowie ein Pneukran im Einsatz. Sicherheitshalber war auch die Ölwehr der Berufsfeuerwehr Biel aufgeboten. Es sei aber zu keiner Gewässerverschmutzung gekommen.

Mit einem Pneukran wurde der Bagger schliesslich geborgen. Foto: zvg/Kantonspolizei Bern

mb

