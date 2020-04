Matten: Hostellerie betroffen – BAG soll auf Entscheid zurückkommen Balmers Herberge wird beim Bund vorstellig. Der Hostelbetrieb fordert, die Ausnahmeregelung für Hotels, unter welche auch Jugendherbergen fallen, zu überprüfen und anzupassen. Bruno Petroni

Wegen des Coronavirus bleibt Balmers Herberge vorläufig geschlossen. Foto: Bruno Petroni

Seit zwei Wochen sind Gastronomiebetriebe aufgrund des weltweiten Coronavirus geschlossen. Hotels sind weiterhin in Betrieb – und auch Hostels. Jetzt gelangt Fabienne Mayer-Balmer als Besitzerin von Balmers Herberge mit einem offenen Brief an die Bundesbehörden: Mit der Entscheidung, dass auch Motels, Jugendherbergen und SAC-Hütten unter die Ausnahmeregelung für Hotels fallen, werde dem Unterschied zwischen einer Jugendherberge und einem Hotel nicht Rechnung getragen. So seien die öffentlichen Bereiche charakteristisch für eine Jugendherberge. «In unserem Hostel beispielsweise sind die meisten Zimmer Vier- bis Zehnbett-Schlafsäle. Keines unserer Zimmer verfügt über ein eigenes Bad, auch nicht die privaten Doppelzimmer.» Es gebe da aber viele Unterschiede zwischen den Hostels, «aber uns vereint der Aspekt der Gemeinsamkeit in unseren Unterkünften. Als Hostel ist es uns unmöglich, die Empfehlung des Bundesamts für soziale Distanz einzuhalten. Da die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter an erster Stelle steht, bleiben wir deshalb zwangsläufig auf unbestimmte Zeit geschlossen.» Fabienne Mayer-Balmer bittet deshalb das Bundesamt für Gesundheit (BAG), die Entscheidung, wonach Jugendherbergen unter die Ausnahmeregelung für Hotels fallen, zu überprüfen. «Diese Anpassung ermöglicht es uns, wie bereits Restaurants und Bars, Einkommensverluste aus unserer Versicherung geltend zu machen, die wir andernfalls nicht tragen können.»