Loubegaffer – Bären, Würste und Mütter mit Güx Andy Eglis Tochter steht wieder auf der Bühne, bei YB gehts um die Wurst, und viele Berner finden nach Rom. Das sind die Neuigkeiten unter Berns Lauben. Die Loubegaffer

Letzte Woche staunten die Loubegaffer nicht schlecht, als sie die Partien der Schweizer Nati im Fernsehen verfolgten. Die Ränge waren zwar nicht voll in Rom, doch schon nur die paar Tausend Fans zu hören, war eine Wohltat für die lange leidgeprüften Fussballohren. Im Rom vor Ort waren auch zahlreiche Bernerinnen und Berner, beispielsweise Simone Richner, Stadträtin und Vizepräsidentin der FDP Stadt Bern. Sie grüsste via Twitter so:

Ebenfalls vor Ort war Marc Heeb, Co-Leiter des städtischen Polizeiinspektorats. Er ist eben nicht nur leidenschaftlicher Anhänger des BSC Young Boys, sondern allgemein feuriger Fussballfan. Tags darauf gings für ihn zur Stadtbesichtigung der italienischen Hauptstadt. Eine wohl willkommene Ablenkung nach dem schwachen Auftritt der Nati.