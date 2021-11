Loubegaffer am Zibelemärit – Bäredräck, Frauenquote und Zibelegring Der Stapi hält die Bäredräck-Laudatio und will erst bei den Stadtschützen vorbeigehen, wenn eine Frau Oberzibelegring wird. Das sind die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried und Uwe E. Jocham, Direktionspräsident des Inselspitals, an der Preisverleihung des Bäredräck im Hotel Schweizerhof. Foto: Nicole Philipp

Die Loubegaffer konnten den diesjährigen Zibelemärit kaum erwarten. Dies, weil im vergangenen Jahr keiner stattgefunden hatte. Und weil sich jeweils die geballte Ladung an Prominenz in Berns Tophotels versammelt. Die erste Station war die Bäredräck-Verleihung im Luxushotel Schweizerhof, das von Maximilian von Reden gemanagt wird.

Während viele der Politiker und Wirtschaftspersönlichkeiten von einem Apéro zum nächsten ziehen, hält der Direktor in seinem Hotel die Stellung: Am Montag reist auch das Team von Atalanta Bergamo an, denn am Dienstagabend ist der Anpfiff zu dessen Champions-League-Spiel gegen die Berner Young Boys.