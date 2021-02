Heiratsantrag in Burgdorf – Bärble sagt Ja Jetzt ist bekannt, wer das Plakat an der Gysnauflühe aufhängte – und an wen die Liebeserklärung gerichtet war. Das frisch verlobte Paar erzählt. Pia Scheidegger

Dieses Plakat hing bis zum Samstagabend an der Gysnauflühe. Foto: Christian Pfander

Am 12. Februar sorgte ein Plakat an der Gysnauflühe für Aufsehen. Auf dem Transparent stand: «Bärble, wosch Du mi Frou wärde?» Schnell kursierten auf den sozialen Medien Fotos davon, und die Emmestadt wurde zur Gerüchteküche. Was die Bevölkerung vor allem wissen wollte: Welche Barbara ist eigentlich gemeint?

Tatsächlich ist die Betroffene, Barbara Wyss, nicht ganz unbekannt. Vor zwanzig Jahren nahm die gebürtige Burgdorferin an den Miss-Schweiz-Wahlen teil und gewann den Titel «Miss Amitié». Seit dreizehn Jahren führt sie nun an der Hohengasse ein Coiffeurgeschäft.